Украинская легкоатлетка Бех-Романчук выиграла четвертый турнир в сезоне

Фото: Марина Бех-Романчук (noc-ukr.org)

Спортсменка продолжает покорять соревнования

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук после выигранных турниров в Карлсруэ, Торуни и Глазго завоевала золотую медаль на соревнованиях серии World Indoor Tour во французском Льеване. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Спортсменка выступала в прыжках в длину и показала результат 6,90 метра. Стоит отметить, что Бех-Романчук с аналогичным результатом 15 февраля выиграла турнир в Глазго. В Торуне она показала результат 6,96 м, а в Карлсруэ - 6,92.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук продовжує свою переможну серію у стрибках в довжину, цього разу їй підкорилася перша сходинка п'єдесталу у французькому Льєвені. Золотий результат - 6,90 м. @ukrathletic pic.twitter.com/0QF9Vp3ZEQ — НОК України (@OlympicUA) February 20, 2020

Это уже четвертая победа легкоатлетки в нынешнем сезоне. Она лидирует в общем зачете World Indoor Tour. Личным рекордом украинки в помещении является прыжок на 6,96 метра, который стал мировым рекордом текущего сезона. Его Бех-Романчук совершила во время соревнований в Польше.

Заключительный этап серии World Athletics Indoor Tour состоится в Мадриде 21 февраля.

Напомним, прыгунья в высоту Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд U20 в помещении на турнире в Карлсруэ. Украинская спортсменка преодолела 2,02 метра с первой попытки.