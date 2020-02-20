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Українська легкоатлетка Бех-Романчук виграла четвертий турнір в сезоні

Новини » Спорт     20.02.2020 - 09:21
Українська легкоатлетка Бех-Романчук виграла четвертий турнір в сезоні
Фото: Марина Бех-Романчук (noc-ukr.org)

Спортсменка продовжує підкорювати змагання

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук після виграних турнірів у Карлсруе, Торуні та Глазго завоювала золоту медаль на змаганнях серії World Indoor Tour у французькому Льевані. Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Спортсменка виступала в стрибках в довжину і показала результат 6,90 метра. Варто зазначити, що Бех-Романчук з аналогічним результатом 15 лютого виграла турнір в Глазго. У Торуні вона показала результат 6,96 м, а в Карлсруе - 6,92.

Це вже четверта перемога легкоатлетки в нинішньому сезоні. Вона лідирує в загальному заліку World Indoor Tour. Особистим рекордом українки в приміщенні є стрибок на 6,96 метра, який став світовим рекордом поточного сезону. Його Бех-Романчук зробила під час змагань в Польщі.

Заключний етап серії World Athletics Indoor Tour відбудеться у Мадриді 21 лютого.

Нагадаємо, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд U20 в приміщенні на турнірі в Карлсруе. Українська спортсменка подолала 2,02 метра з першої спроби.

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