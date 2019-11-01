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Бех-Романчук впервые признана лучшей спортсменкой месяца в Украине

Новости » Спорт     01.11.2019 - 17:18
Бех-Романчук впервые признана лучшей спортсменкой месяца в Украине
Фото: Марина Бех-Романчук (noc-ukr.org)

Украинка выиграла серебро чемпионата мира в Катаре

Национальный олимпийский комитет Украины признал вице-чемпионку мира по прыжкам в длину Марину Бех-Романчук лучшей спортсменкой октября. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ее личный наставник Вадима Крушинского назван лучшим тренером второго осеннего месяца.

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (Катар) 24-летняя хмельничанка с результатом 6,92 метра принесла Украине серебряную медаль, пропустив вперед только лидера сезона немку малайки Михамбо.

Отмечается, что для Марины это первое признание НОК Украины.

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