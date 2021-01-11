Украинская компания заказала в Китае 5 млн доз COVID-вакцины. Получат в марте

Фото: вакцина от COVID-19 (РБК-Украина)

Группа фармацевтических компаний "Лекхим" заключила соглашение о поставке вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac. В первом полугодии этого года поступит 5 миллионов доз вакцины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В марте 2021 года Украина сможет получить вакцину производства Sinovac Biotech.

Напомним, с 2022 года в Харькове будут производить китайскую вакцину от коронавируса Sinovac.

Ранее сообщалось, что в конце декабря Украина заключила контракт на поставку вакцины от COVID производства китайской компании Sinovac Biotech.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина в короткий срок начнет масштабную вакцинацию от COVID благодаря поставкам вакцины китайской компании Sinovac Biotech.

Кроме того, первые поставки вакцины в Украину для проведения массовой вакцинации ожидаются в феврале. Договор заключен с китайской фармкомпанией Sinovac Biotech.

Добавим, что Украина направила Еврокомиссии письмо с просьбой помочь с поставками вакцины от COVID.