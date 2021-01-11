Китайскую COVID-вакцину Sinovac будут производить в Украине

Фото: вакцина от COVID-19 (РБК-Украина)

Группа фармацевтических компаний "Лекхим" будет производить в Харькове китайскую вакцину от коронавируса Sinovac. Производство намерены наладить в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сотрудничество предполагает организацию масштабного производства готовых лекарственных форм вакцин (в том числе CoronaVac) с 2022 года в Украине, а с 2025 года планируется организовать полный цикл производства основного перечня вакцин", - говорится в сообщении.

Напомним, в коне декабря Украина заключила контракт на поставку вакцины от COVID производства китайской компании Sinovac Biotech.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина в короткий срок начнет масштабную вакцинацию от COVID благодаря поставкам вакцины китайской компании Sinovac Biotech.

Кроме того, первые поставки вакцины в Украину для проведения массовой вакцинации ожидаются в феврале. Договор заключен с китайской фармкомпанией Sinovac Biotech.

Добавим, что Украина направила Еврокомиссии письмо с просьбой помочь с поставками вакцины от COVID.