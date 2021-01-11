Українська компанія замовила в Китаї 5 млрд доз COVID-вакцини. Отримають у березні

Фото: вакцина від COVID-19 (РБК-Україна)

Група фармацевтичних компаній "Лекхім" уклала угоду про поставку вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovac. У першому півріччі цього року надійде 5 мільйонів доз вакцини.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У березні 2021 року Україна зможе отримати вакцину виробництва Sinovac Biotech.

Нагадаємо, з 2022 року в Харкові будуть виробляти китайську вакцину від коронавірусу Sinovac.

Раніше повідомлялося, що в кінці грудня Україна уклала контракт на поставку вакцини від COVID виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна в короткий термін почне масштабну вакцинацію від COVID завдяки постачанням вакцини китайської компанії Sinovac Biotech.

Крім того, перші поставки вакцини в Україну для проведення масової вакцинації очікуються в лютому. Договір укладено з китайської фармкомпанією Sinovac Biotech.

Додамо, що Україна направила Єврокомісії лист з проханням допомогти з постачаннями вакцини від COVID.