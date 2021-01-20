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Украинская компания попала под санкции США

Автор: Инна Собора

Министерство финансов США ввело санкции против украинской компании. Ее обвиняют в перевозке венесуэльской нефти.

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Об этом пишет "Голос Америки".

Так, под санкции попала одесская компания Fides Ship Management. Кроме того, ограничения введены в отношении четырех кораблей, которыми управляет компания: Baliar (ходит под флагом Либерии), Balita, Domani, Freedom (все трое ходят под камерунським флагом).

Соединенные Штаты в январе 2019 ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. Это произошло после того, как США признали Хуана Гуайдо временным главой государства, а президента Николаса Мадуро призвали к отставке.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против ряда физических лиц и медиа из Украины за вмешательство в президентские выборы. В санкционном списке оказался действующий народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил отсутствие напряжения в отношениях, несмотря на введение санкций против некоторых украинцев за вмешательство в американские выборы.

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