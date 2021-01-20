Українська компанія потрапила під санкції США

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти української компанії. Її звинувачують у перевезенні венесуельської нафти.

Про це пише "Голос Америки".

Так, під санкції потрапила одеська компанія Fides Ship Management. Крім того, обмеження запроваджені відносно чотирьох кораблів, якими керує компанія: Baliar (ходить під прапором Ліберії), Balita, Domani, Freedom (усі троє ходять під камерунським прапором).

Сполучені Штати в січні 2019 запровадили санкції проти нафтового сектору Венесуели. Це сталося після того, як США визнали Хуана Гуайдо тимчасовим головою держави, а президента Ніколаса Мадуро закликали до відставки.

Раніше Міністерство фінансів США ввело санкції проти низки фізичних осіб та медіа з України через втручання у президентські вибори. У санкційному списку опинився чинний народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про відсутність напруги у відносинах, попри введення санкцій проти деяких українців за втручання в американські вибори.