Украинская каратистка Терлюга завоевала лицензию на Олимпиаду-2020

Украинский каратистка Анжелика Терлюга победила на этапе Karate1 Premier League в Дубае (ОАЭ) и таким образом гарантировала себе путевку на Олимпийские игры-2020 в Токио. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Отмечается, что 27-летняя одесситка стала первой каратисткой в истории Украины, которая отобралась на Игры. Каратэ дебютирует в олимпийской программе именно в Токио-2020.

Напомним, Терлюга была признана лучшей спортсменкой Украины в январе, а ее наставник Денис Морозов - лучшим тренером месяца. В начале 2020 года Анжелика успешно выступила на двух престижных международных турнирах.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа. Лицензии на участие в Играх получили уже 82 украинских спортсмена, наибольшее количество - у сборных по художественной гимнастике и синхронному плаванию. Окончательный список спортсменов, которые представят Украину в Токио, станет известным в июне. Также Украину в качестве посла будет представлять чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко.