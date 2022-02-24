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Объекты нефтегазовой инфраструктуры Украины работают без перебоев, - "Нафтогаз"

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Украина, Четверг 24 февраля 2022 11:40
Объекты нефтегазовой инфраструктуры Украины работают без перебоев, - "Нафтогаз" Фото: нападение России не привело к повреждению нефтегазовой инфраструктуры Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Все объекты АО "Укртранснафты" и АО "Укртрансгаз" утром 24 февраля работают в штатном режиме. Объекты нефтегазовой инфраструктуры Украины пока не подвергаются системным обстрелам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу НАК.

Как отмечается в сообщении, АО "Укргаздобыча" продолжает добывать газ на большинстве объектов в штатном режиме. За текущие сутки повреждений объектов в результате обстрелов не зафиксировано.

Вместе с тем, на данный момент принято решение об остановке работы тех объектов, которые расположены в Луганской области вблизи линии разграничения: УКПГ Лобачевская, Боровское, Капитановское, Муратовское, Ольховское 1-2, неподалеку от которых ведутся военные действия. Проводится эвакуация сотрудников с объектов в зоне наивысшего риска.

Диспетчеры ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" выполняют свои функции по приему-передаче природного газа контрагентам удаленно. Нарушений в работе нет.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, а также все руководители национальной компании работают в Киеве, добавили в пресс-службе.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 24 февраля ввела военное положение в Украине из-за того, что Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" заявили, что по состоянию на утро 24 февраля 2022 года энергосистема Украины работает в нормальном режиме, частота стабильна - 50 Гц. Объекты магистральной сети функционируют без перебоев.

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Нафтогаз Украины
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