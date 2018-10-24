Украинская энергетическая неделя состоится 19-21 ноября в Киеве

С 19 по 21 ноября 2018 года в НСК «Олимпийский» состоится ключевое событие года в украинской энергетике - «Украинская Энергетическая Неделя ‘18». Здесь встретятся самые влиятельные представители национальных и иностранных компании, превратит локацию на центральное место для В2В и В2С коммуникаций энергетического сектора. Организатор - A7 CONFERENCES. Инвестиционный партнер - A7 CAPITAL. Официальный перевозчик - Turkish Airlines. Юридический партнер - международная юридическая фирма Dentons. Эксклюзивный финансовый партнер - УКРГАЗБАНК. Партнери: GOLAW, Полтавская газонафтовая компания, IKNET, HUAWEI, Photomate s.r.o., страховая компания INGO Ukraine, Solar Systems LLC, Turboden S.p.A. Партнер выставки - EnergoSystems. При поддержке: НАК "Нафтогаз Украины", Украинская ветроэнергетичная ассоциация, Ассоциация биоэнергетики Украины. Партнер бизнес-путешествий - Airlife.

Событие объединит четыре важных украинских форумы, которые уже на протяжении трех лет собирают главных игроков рынка энергетики:

- IIІ «Украинский нефтегазовый инвестиционный форум ’18» 19 Ноября

- ІІІ «Украинский форум по возобновляемой энергетике ’18» 20 Ноября

- ІІ «Украинский форум по энергоэффективности’18» 21 Ноября

- І «Украинский форум ОСМД ’18» 21 Ноября

Форумы стали постоянным местом встреч представителей энергетического сектора, украинских и иностранных девелоперов, инвесторов, государственных деятелей и представителями финансовых организаций. Их цель – установить бизнес-контакты и создать основу для принятия важных решений, поиска инвестиционных возможностей, обсуждения развития и реформирования ключевых секторов энергетики.

Открывать Украинский энергетический неделю будет Украинский нефтегазовый инвестиционный форум. Уже в третий раз форум соберет ведущие украинские и международные компании для обсуждения перспектив сектора. В программе форума ключевые эксперты отрасли раскроют такие тематики: глобальные тенденции развития нефтяного и газового сектора, нефтегазовый рынок в Украине, финансирование сектора.

По прогнозам, поскольку Украина ежегодно добывает менее 2% газовых запасов, то собственных залежей должно хватить на 54 года. В Европе средний показатель составляет 12 лет, таким образом Украина занимает первое место в Европе по обеспечению страны собственными залежами газа. Это подтверждает актуальность форума и понимание собственной мощности, ведь Украина способна добывать газ интенсивнее благодаря привлечению в отрасль инвестиций и современных технологий. Об этом речь пойдет в украинском нефтегазовом инвестиционном форуме, 19 ноября.

Вторым форума на украинской энергетической неделе станет Украинский форум по возобновляемой энергетике. Форум будет проходить уже в третий раз и получил широкую огласку среди украинских и международных компаний благодаря актуальности темы альтернативной энергетики. Солнечная энергетика, ветро- и биоэнергетика, а также инвестиционные возможности возобновляемой энергетики Украины - тематики, на которых будет фокусироваться форум.

В последнее время вопрос возобновляемой энергетики стали более актуальными. Например, с 20 по 22 июля депутаты Верховной Рады Украины зарегистрировали 6 законопроектов об изменениях системы стимулирования развития «зеленой энергетики». Касались эти изменения перехода из «зеленого» тарифа (ведь многим он кажется непрогрессивный и дорогим) на систему аукционов. Сдвиги происходят также на рынке биотоплива, где, как показывает мировая практика, эффективным механизмом является единая электронная платформа торговли. Уже идет работа по внедрению такой платформы.

Финальным форума энергетической недели будет ИИ Украинский форум по энергоэффективности. В составе, которого, в этом году пройдет Украинский форум ОСМД. На форум по энергоэффективности уже второй раз поднимать актуальные вопросы: стратегия развития энергоэффективного сектора Украины, реформы энергоэффективности, инвестиции в рынок энергоэффективности, а также сотрудничество с другими секторами энергетики.

В Госэнергоэффективности отмечают, что введение «зеленых» облигаций в Украине позволит мобилизовать необходимые инвестиции на реализацию проектов в сфере энергоэффективности, а также удешевить эти финансовые ресурсы. Национальными целями до 2020 года определили 11% «чистой» энергии в конечном энергопотреблении, и 75% «зеленой» энергии в общем первичном энергоснабжении к 2035 году.

Вопрос нефтегазового сектора, возобновляемой энергетики и энергоэффективности рассматривать в течение 19-21 ноября в НСК «Олимпийский». Кроме основной программы в течение мероприятия будет работать масштабная выставка и тематические семинары.

Среди ключевых спикеров Форума: Мария Барабаш, Президент, A7 CAPITAL; Сергей Савчук, Глава, Госэнергоэффективности, Вильям Копполс, Глава представительства в Украине, ENGIE; Пьер Тардье, Главный специалист по вопросам политики, Wind Europe, Максим Сысоев, старший юрист, Dentons Kyiv, Сопредседатель Комитета по топливу и энергетике, ЕБА Украины; Георгий Гелетуха, Глава правления, Биоэнергетическая ассоциация Украины, Андрей Конеченков, Глава правления, Украинская ветроэнергетическая ассоциация, Вице-президент, Всемирная ветроэнергетическая ассоциация; Максим Лебедев, управляющий партнер, GOLAW; Юрий Подоляк, Коммерческий директор, IK NET; Антон Абрамов, Генеральный директор, Photomate LLC; Станислав Игнатьев, Основатель, Харьковский энергетический кластер; Виктор Гладун, Генеральный директор СП «Полтавская газонефтяная компания», Валентина Билык, Вице-президент, A7 CAPITAL; Марина Петров, Заместитель директора представительства в Украине, ЕБРР; Родион Морозов, Директор департамента экологического реинжиниринга и внедрения проектов ресурсосбережения, АБ «Укргазбанк» (Украина); Даниель Арчетти, Руководитель по продажам технологических решений для нефтегазовых и комбинированных циклов, Turboden S.p.A., Андриан Прокоп, эксперт по вопросам энергетики, Украинский институт будущего, Джамиль Маликов, заместитель председателя, государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджанской Республики, и другие.

Детали программы и регистрация по ссылке: a7conf.com/uew

Организатор - A7 CONFERENCES. Инвестиционный партнер - A7 CAPITAL. Официальный перевозчик - Turkish Airlines. Юридический партнер - международная юридическая фирма Dentons. Эксклюзивный финансовый партнер - Укргазбанка. Партнеры: GOLAW, Полтавская нефтяная компания, IKNET, HUAWEI, Photomate s.r.o. Страховая компания INGO Ukraine, ООО Solar Systems, Turboden S.p.A. Партнер выставки - EnergoSystems. Поддержка НАК "Нафтогаз Украины", Украинская ассоциация ветроэнергетики, Ассоциация биоэнергетики Украины. Партнер бизнес-путешествий - Airlife. Генеральный информационный партнер - РБК-Украина. Генеральный новостной партнер - "Интерфакс-Украина". Генеральный радио-партнер - радио «Голос столицы». Информационный телевизионный партнер - NewsOne. Эксклюзивный телевизионный партнер - первый деловой телеканал. Международные медиа-партнеры: журнал Renováveis, UBN, PvEurope, Business1, горячая энергия, Energy Live News, ENF. Финансовый медиа-партнер - финансовый клуб. Информационное право Партнер - Лига.закон. Специализированный медиа-партнер - AW-Therm. Карьерные партнеры - HeadHunter. Медиа-партнеры: Liga.net, "Новое время", Бизнес журнал, Энергобизнес, журнал "Экология предприятия", "Украинская энергетика", "Eco Town", "Elektrovesti.net", журнал "Профессиональная безопасность и пожарная безопасность", " ProfBuild ", журнал" Оборудование и инструменты для профессионалы ", FDK Journal, журнал" Промышленность в фокусе ". При поддержке: Украинский бизнес-ассоциация, Украинская ассоциация ветроэнергетики, Украинская ассоциация возобновляемых источников энергии, Ассоциация аудиторов энергии, Американская торговая палата, Kyiv Post, Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины и другие.

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