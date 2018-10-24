Український енергетичний тиждень відбудеться 19-21 листопада в Києві

З 19 по 21 листопада 2018 року в НСК «Олімпійський» відбудеться ключова подія року в українській енергетиці — «Український Енергетичний Тиждень’18». Тут зустрінуться найвпливовіші представники національних та іноземних компанії, що перетворить локацію на центральне місце для В2В та В2С комунікацій енергетичного сектору. Організатор - A7 CONFERENCES. Інвестиційний партнер - A7 CAPITAL. Офіційний перевізник - Turkish Airlines. Юридичний партнер - міжнародна юридична фірма Dentons. Ексклюзивний фінансовий партнер - УКРГАЗБАНК. Партнери: GOLAW, Полтавська газонафтова компанія, IKNET, HUAWEI, Photomate s.r.o., страхова компанія INGO Ukraine, Solar Systems LLC, Turboden S.p.A. Партнер виставки - EnergoSystems. Підтримка НАК "Нафтогаз України", Українська вітроенергетична асоціація, Асоціація біоенергетики України. Партнер бізнес-подорожей - Airlife.

Подія об’єднає чотири важливих українських форуми, які вже протягом трьох років збирають головних гравців ринку енергетики:

- IIІ «Український нафтогазовий інвестиційний форум ’18» 19 Листопада

- ІІІ «Український форум з відновлюваної енергетики ’18» 20 Листопада

- ІІ «Український форум з енергоефективності ’18» 21 Листопада

- І «Український форум ОСББ ’18» 21 Листопада

Форуми стали постійним місцем зустрічей представників енергетичного сектора, українських та іноземних девелоперів, інвесторів, державних діячів та представниками фінансових організацій. Їх мета — встановити бізнес-контакти та створити основу для прийняття важливих рішень, пошуку інвестиційних можливостей, обговорення розвитку та шляхів реформування ключових секторів енергетики.

Відкривати Український енергетичний тиждень буде Український нафтогазовий інвестиційний форум. Вже втретє форум збере провідні українські та міжнародні компанії для обговорення перспектив сектору. У програмі форуму ключові експерти галузі розкриють такі тематики: глобальні тенденції розвитку нафтового та газового сектору, нафтогазовий ринок в Україні, фінансування сектору.

За прогнозами, оскільки Україна щороку видобуває менше 2% газових запасів, то власних покладів має вистачити на 54 роки. У Європі середній показник складає 12 років, таким чином Україна посідає перше місце в Європі по забезпеченню країни власними покладами газу. Це підтверджує актуальність форуму та розуміння власної потужності, адже Україна здатна видобувати газ інтенсивніше завдяки залученню у галузь інвестицій та сучасних технологій. Про це мова йтиме на Українському нафтогазовому інвестиційному форумі, 19 листопада.

Другим форумом на Українському енергетичному тижні стане Український форум з відновлюваної енергетики. Форум проходитиме вже втретє і набув широкого розголосу серед українських та міжнародних компаній завдяки актуальності теми альтернативної енергетики. Вітрова енергетика, сонячна та біоенергетика, а також інвестиційні можливості відновлюваної енергетики України – тематики, на яких фокусуватиметься форум.

Останнім часом питання відновлюваної енергетики стали більш актуальними. Протягом червня 2018 року депутати Верховної Ради України зареєстрували 8 законопроектів про зміни системи подальшого стимулювання розвитку «зеленої енергетики» через систему аукціонів. Саме 20 листопада в рамках Українського форуму з відновлюваної енергетики відбудеться окрема панель щодо розвитку вітроенергетичного сектору України на який буде розглянуті сучасні умови будівництва ВЕС в Україні та досвід роботи іноземних компаній на вітроенергетичному ринку України. В процесі дискусії будуть обговорюватися питання щодо відповідальності за небаланси для виробників електричної енергії на ВЕС та СЕС в рамках Закону України «Про ринок електричної енергії», який починає діяти з 1 липня 2019 року. Зрушення відбуваються також на ринку біопалива, де, як показує світова практика, ефективним механізмом є єдина електронна платформа торгівлі. Вже триває робота щодо впровадження такої платформи.

Фінальним форумом енергетичного тижня буде ІІ Український форум з енергоефективності. У складі якого цьогоріч пройде Український форум ОСББ. На форум з енергоефективності вже вдруге підніматимуть актуальні питання: стратегія розвитку енергоефективного сектору України, реформи енергоефективності, інвестиції в ринок енергоефективності, а також співпраця з іншими секторами енергетики.

У Держенергоефективності наголошують, що запровадження «зелених» облігацій в Україні дозволить мобілізувати потрібні інвестиції на реалізацію проектів у сфері енергоефективності, а також здешевити ці фінансові ресурси. Національними цілями до 2020 року визначили 11% «чистої» енергії у кінцевому енергоспоживанні, і 75% «зеленої» енергії у загальному первинному енергопостачанні до 2035 року.

Питання нафтогазового сектору, відновлюваної енергетики та енергоефективності розглядатимуть протягом 19-21 листопад в НСК «Олімпійський». Окрім основної програми протягом заходу працюватиме масштабна виставка та тематичні семінари.

Більше про програму та реєстрація: a7conf.com/uew/ua

Серед ключових спікерів Форуму: Марія Барабаш, Президент, A7 CAPITAL; Сергій Савчук, Голова, Держенергоефективності, Вілем Копполс, Голова представництва в Україні, ENGIE; Пьер Тардье, Головний спеціаліст з питань політики, Wind Europe, Максим Сисоєв, Старший юрист, Dentons Kyiv, Співголова Комітету з палива та енергетики, ЄБА України; Георгій Гелетуха, Голова правління, Біоенергетична асоціація України, Андрій Конеченков, Голова правління, Українська вітроенергетична асоціація, Віце-президент, Всесвітня вітроенергетична асоціація; Максим Лебедєв, партнер, GOLAW; Юрій Подоляк, Комерційний директор, IK NET; Антон Абрамов, Генеральний директор, Photomate LLC; Станіслав Ігнатьєв, засновник, Харківський енергетичний кластер; Віктор Гладун, Генеральний директор, СП «Полтавська газонафтова компанія», Валентина Білик, Віце-президент, A7 CAPITAL; Марина Петров, заступник директора представництва в Україні, ЄБРР; Родіон Морозов, Директор департаменту екологічного реінжинірингу та впровадження проектів ресурсозбереження, АБ «Укргазбанк» (Україна); Данієль Арчетті, Керівник з продажів технологічних рішень для нафтогазових та комбінованих циклів, Turboden S.p.A., Андріан Прокіп, експерт з питань енергетики, Український інститут майбутнього, Джаміль Маліков, Заступник голови, державне агентство з альтернативних і відновлюваних джерел енергії Азербайджанської Республіки, та інші.

Організатор - A7 CONFERENCES. Інвестиційний партнер - A7 CAPITAL. Офіційний перевізник - Turkish Airlines. Юридичний партнер - міжнародна юридична фірма Dentons. Ексклюзивний фінансовий партнер - УКРГАЗБАНК. Партнери: GOLAW, Полтавська нафтова компанія, IKNET, HUAWEI, Photomate s.r.o., Страхова компанія INGO Ukraine, ТОВ Solar Systems, Turboden S.p.A. Партнер виставки - EnergoSystems. Підтримка НАК "Нафтогаз України", Українська асоціація вітроенергетики, Асоціація біоенергетики України. Партнер бізнес-подорожей - Airlife. Генеральний інформаційний партнер - РБК-Україна. Генеральний новинний партнер - "Інтерфакс-Україна". Генеральний радіо-партнер - Радіо «Голос столиці». Інформаційний телевізійний партнер - NewsOne. Ексклюзивний телевізійний партнер - перший діловий телеканал. Міжнародні медіа-партнери: журнал Renováveis, UBN, PvEurope, Business1, гаряча енергія, Energy Live News, ENF. Фінансовий медіа-партнер - Фінансовий клуб. Інформаційне право Партнер - Ліга.закон. Спеціалізований медіа-партнер - AW-Therm. Кар'єрні партнери - HeadHunter. Медіа-партнери: Liga.net, "Новое время", Бізнес журнал, Енергобізнес, журнал "Екологія підприємства", "Українська енергетика", "Eco Town", "Elektrovesti.net", журнал "Професійна безпека та пожежна безпека", "ProfBuild", журнал "Обладнання та інструменти для професіонали ", FDK Journal, журнал "Промисловість у фокусі ". За підтримки: Українська бізнес-асоціація, Українська асоціація вітроенергетики, Українська асоціація відновлюваних джерел енергії, Асоціація аудиторів енергії, Американська торгівельна палата, Kyiv Post, Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України та інші.

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