Украинская энергетическая биржа внедряет европейские стандарты биржевой торговли газом

Новая система соответствует нормативным требованиям европейских биржевых рынках

В соответствии с современными тенденциями развития биржевых рынках на европейских и мировых рынках, Украинская энергетическая биржа (УЭБ) внедрила новую, современную систему электронной биржевой торговли, которая соответствует нормативным требованиям европейских биржевых рынках, на которых торгуют энергоносителями. Об этом говорится в пресс-релизе биржи.

Отмечается, что на европейских рынках цены на газ формируются на основании торгов, базисами для которых являются несколько газовых хабов. Цена, сформированная в результате биржевых торгов, является справедливой и паритетной, подчеркнули на бирже.

В релизе подчеркивается, что принцип формирования рыночных цен в Украине по правилу "цена учитывает все" станет основой для формирования в нашей стране полноценного газового хаба для Восточной Европы или Украинского газового хаба.

НКРЭКУ уже приняла прогрессивный и современный кодекс газотранспортной системы Украины, который поддержан представителями рынка и Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА), отмечается в релизе.

"Мы поддерживаем действия регулятора и считаем, что рыночное сообщество должно стать партнером государства в вопросе решения проблемы формирования справедливой цены на газ на Украине и другие энергоносители. Биржевые торги на современных электронных биржевых платформах становятся основой для формирования настоящей, справедливой цены на природный газ для внутреннего рынка. Рынок и участники доверяют индикативам биржи, и мы считаем, что цивилизованное государство должно развивать собственный рынок и ценообразование на нем, а украинцы должны знать справедливую цену на свой природный газ и мы будем этому всячески способствовать", - заявил генеральный директор Украинской энергетической биржи Александр Коваленко.

На Украинской энергетической бирже зарегистрировано более 700 участников электронных биржевых торгов из которых более 150 – участвуют в торгах природным газом. Биржей проведено торгов на более чем 1,5 млрд грн, природного газа проторговано 240 млн куб. м.

Результаты торгов Украинской энергетической биржи публикуются международным агенством Thomson Rеuters, что является показателем транспарентности цены.