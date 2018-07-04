Українська енергетична біржа впроваджує європейські стандарти біржової торгівлі газом

Нова система відповідає нормативним вимогам європейських біржових ринках

Відповідно з сучасними тенденціями розвитку біржових ринках на європейських і світових ринках, Українська енергетична біржа (УЕБ) впровадила нову, сучасну систему електронної біржової торгівлі, яка відповідає нормативним вимогам європейських біржових ринках, на яких торгують енергоносіями. Про це йдеться в прес-релізі біржі.

Наголошується, що на європейських ринках ціни на газ формуються на підставі торгів, базисами для яких є кілька газових хабів. Ціна, сформована в результаті біржових торгів, є справедливою і паритетною, наголосили на біржі.

В релізі підкреслюється, що принцип формування ринкових цін в Україні за правилом "ціна враховує все" стане основою для формування в нашій країні повноцінного газового хаба для Східної Європи або Українського газового хаба.

НКРЕКП вже прийняла прогресивний і сучасний кодекс газотранспортної системи України, який підтриманий представниками ринку та Європейською бізнес асоціацією (ЄБА), наголошується в релізі.

"Ми підтримуємо дії регулятора і вважаємо, що ринкове співтовариство повинно стати партнером держави в питанні вирішення проблеми формування справедливої ціни на газ на Україні та інші енергоносії. Біржові торги на сучасних електронних біржових платформах стають основою для формування справжньої, справедливої ціни на природний газ для внутрішнього ринку. Ринок і учасники довіряють индикативам біржі, і ми вважаємо, що цивілізована держава має розвивати власний ринок та ціноутворення на ньому, а українці повинні знати справедливу ціну на свій природний газ і ми будемо цьому сприяти", - заявив генеральний директор Української енергетичної біржі Олександр Коваленко.

На Українській енергетичній біржі зареєстровано понад 700 учасників електронних біржових торгів з яких понад 150 – беруть участь у торгах природним газом. Біржею проведено торгів на більш ніж 1,5 млрд грн, природного газу проторговано 240 млн куб. м.

Результати торгів Української енергетичної біржі публікуються міжнародним агенством Thomson Rеuters, що є показником прозорості ціни.