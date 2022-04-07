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Украинская электроэнергия поможет ЕС уменьшить зависимость от российских энергоресурсов, - Тимченко

Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Артем Горовенко

Экспорт украинской электроэнергии в страны Европы позволит Евросоюзу уменьшить свою зависимость от российского газа и нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в ходе круглого стола Центра европейских реформ (CER).

"В дискуссиях по поводу зависимости от российского газа и нефти мы стаем частью решения этой проблемы, предлагая электроэнергию нашим европейским партнерам, и предлагая украинский уголь", - сказал он.

Тимченко подчеркнул, что сейчас Украина работает над увеличением максимально возможного объема экспорта электроэнергии.

Он добавил, что в Украине сейчас также работают над увеличением добычи газа, прежде всего для покрытия потребностей украинских потребителей.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что министр энергетики Герман Галущенко считает, что экспорт электроэнергии в Европу позволяет украинской энергосистеме привлекать дополнительные средства для обеспечения стабильной работы, что является очень важным фактором в условиях нападения России на Украину.

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ДТЭКМаксим Тимченко