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Украине крайне нужен экспорт электроэнергии в Европу, - Галущенко

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Четверг 07 апреля 2022 12:31
Украине крайне нужен экспорт электроэнергии в Европу, - Галущенко Фото: Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Украине важно продолжать экспорт электроэнергии в Европу для поддержания стабильной работы энергосистемы в условиях российской агрессии.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко сказал в интервью РБК-Украина.

"Для нас сейчас очень важен экспорт... Поскольку резервы у нас существенные и нам надо скачать энергосистему и обеспечить поступление средств для энергорынка", - сказал он.

Министр подчеркнул, что в условиях войны уровень платежей за электроэнергию упал, а экспорт электроэнергии в Европу позволит частично компенсировать эти потери.

Также Галущенко добавил, что сейчас Министерство энергетики активно работает над обеспечением коммерческих перетоков для экспорта электроэнергии. Сейчас экспортные поставки составляют около 200 МВт, в министерстве работают над увеличением коммерческих поставок до 2000 МВт.

Напомним, что Министерство энергетики оценивает в 2 млрд долларов потери в украинском энергетическом секторе из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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