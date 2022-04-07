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Українська електроенергія допоможе ЄС зменшити залежність від російських енергоресурсів, - Тімченко

Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Артем Горовенко

Експорт української електроенергії в країни Європи дозволить Євросоюзу зменшити свою залежність від російського газу та нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в ході круглого столу Центру європейських реформ (CER).

"В дискусіях стосовно залежності від російського газу та нафти ми становимось частиною вирішення цієї проблеми, пропонуючи електроенергію нашим європейським партнерам, та пропонуючи українське вугілля", - сказав він.

Тімченко підкреслив, що зараз Україна працює над збільшенням максимально можливого об'єму експорту електроенергії.

Він додав, що в Україні зараз також працюють над збільшенням видобутку газу, насамперед для покриття потреб українських споживачів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що експорт електроенергії в Європу дозволяє українській енергосистемі залучати додаткові кошти для забезпечення стабільної роботи, що є дуже важливим фактором в умовах нападу Росії на Україну.

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ДТЕКМаксим Тимченко