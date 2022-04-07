Українська електроенергія допоможе ЄС зменшити залежність від російських енергоресурсів, - Тімченко

"В дискусіях стосовно залежності від російського газу та нафти ми становимось частиною вирішення цієї проблеми, пропонуючи електроенергію нашим європейським партнерам, та пропонуючи українське вугілля", - сказав він.

Тімченко підкреслив, що зараз Україна працює над збільшенням максимально можливого об'єму експорту електроенергії.

Він додав, що в Україні зараз також працюють над збільшенням видобутку газу, насамперед для покриття потреб українських споживачів.