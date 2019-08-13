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В Днепре пятеро мужчин обстреляли автомобиль

Новости » Происшествия    13.08.2019 - 15:11
В Днепре пятеро мужчин обстреляли автомобиль
Фото: место происшествия (npu.gov.ua)

Полиция задержала 5 мужчин, которые обстреляли автомобиль

В Днепре мужчины на автомобиле BMW Х5 обстреляли другой автомобиль, после чего уехали с места происшествия, полиция их задержала. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Сообщается, что в результате стрельбы никто из людей не пострадал. Однако, автомобиль получил повреждения.

"В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили пистолет для стрельбы резиновыми пулями и стреляные гильзы. Оружие изъято и направлено на экспертизу", - говорится в сообщении.

Фото: изъятое оружие и место стрельбы (dp.npu.gov.ua)

В полиции сообщили, что это произошло 11 августа около 23:00. Сегодня полицейские задержали пятерых мужчин.

"За совершение преступления установлены и опрошены пятеро местных жителей в возрасте от 20 до 31 года. Все они задержаны в порядке ст. 208 УПКУ. Двум мужчинам вручено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Днепре на территории детско-юношеской спортшколы по гребле произошла стрельба. Мужчина пришел в школу на Гребной косе и начал стрелять в сторону людей, которые стояли рядом. У него произошел конфликт с прохожим, и он выстрелил в него, но не попал.

Кроме того, в Киевской области 9 августа двое мужчин совершили вооруженное нападение на местного жителя. Медики диагностировали у 35-летнего пострадавшего огнестрельное ранение грудной клетки, живота и левой руки.

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