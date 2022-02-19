Украинская дипломатия будет работать нон-стоп на фоне российского кризиса, - Кулеба

Украинская дипломатия в ближайшие дни будет работать без перерыва для разрешения ситуации с российским кризисом. Будут использованы все возможности для усиления поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Twitter .

"На фоне российской политики кризиса, украинская дипломатия сегодня и в последующие дни работает в режиме нон-стоп ради усиления поддержки Украины: дипломатической, военной, финансовой, санкционной",- написал он.

Как отметил Кулеба, "используем каждую возможность для защиты Украины и предотвращения дальнейшей эскалации".