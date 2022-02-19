RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Українська дипломатія працюватиме нон-стоп на тлі російської кризи, - Кулеба

Автор: Олександр Білоус

Українська дипломатія найближчими днями працюватиме без перерви для вирішення ситуації з російської кризою. Будуть використані усі можливості для посилення підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у Twitter.

"На тлі російської безпекової кризи, українська дипломатія сьогодні та в наступні дні працює у режимі нон-стоп задля посилення підтримки України: дипломатичної, військової, фінансової, санкційної",- написав він.

Як зазначив Кулеба, "використаємо кожну можливість для захисту України і відвернення подальшої ескалації".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 лютого поїхав до Мюнхена для участі в конференції з безпеки. Там він зустрінеться з лідерами Британії та Німеччини та сьогодні ж повернеться назад.

Зеленський планує зустрітися прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віце-президентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗСВторгнення Росії до України