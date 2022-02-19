Українська дипломатія працюватиме нон-стоп на тлі російської кризи, - Кулеба

Українська дипломатія найближчими днями працюватиме без перерви для вирішення ситуації з російської кризою. Будуть використані усі можливості для посилення підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у Twitter .

"На тлі російської безпекової кризи, українська дипломатія сьогодні та в наступні дні працює у режимі нон-стоп задля посилення підтримки України: дипломатичної, військової, фінансової, санкційної",- написав він.

Як зазначив Кулеба, "використаємо кожну можливість для захисту України і відвернення подальшої ескалації".