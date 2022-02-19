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Украинская дипломатия будет работать нон-стоп на фоне российского кризиса, - Кулеба

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Украина, Суббота 19 февраля 2022 14:20
Украинская дипломатия будет работать нон-стоп на фоне российского кризиса, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинская дипломатия в ближайшие дни будет работать без перерыва для разрешения ситуации с российским кризисом. Будут использованы все возможности для усиления поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Twitter.

"На фоне российской политики кризиса, украинская дипломатия сегодня и в последующие дни работает в режиме нон-стоп ради усиления поддержки Украины: дипломатической, военной, финансовой, санкционной",- написал он.

Как отметил Кулеба, "используем каждую возможность для защиты Украины и предотвращения дальнейшей эскалации".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля уехал в Мюнхен для участия в конференции по безопасности. Там он встретится с лидерами Британии и Германии и сегодня же вернется обратно.

Зеленский планирует встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцем, с вице-президентом США Камалой Харрис, с представителями международных финансовых институтов.

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