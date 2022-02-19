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Українська дипломатія працюватиме нон-стоп на тлі російської кризи, - Кулеба

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Україна, Субота 19 лютого 2022 14:20
Українська дипломатія працюватиме нон-стоп на тлі російської кризи, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українська дипломатія найближчими днями працюватиме без перерви для вирішення ситуації з російської кризою. Будуть використані усі можливості для посилення підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у Twitter.

"На тлі російської безпекової кризи, українська дипломатія сьогодні та в наступні дні працює у режимі нон-стоп задля посилення підтримки України: дипломатичної, військової, фінансової, санкційної",- написав він.

Як зазначив Кулеба, "використаємо кожну можливість для захисту України і відвернення подальшої ескалації".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 лютого поїхав до Мюнхена для участі в конференції з безпеки. Там він зустрінеться з лідерами Британії та Німеччини та сьогодні ж повернеться назад.

Зеленський планує зустрітися прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віце-президентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій.

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