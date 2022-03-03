Украинская делегация вылетела на переговоры с Россией. Названа программа минимум

Украинская делегация вылетела на переговоры с Российской Федерацией. Представители Киева намерены добиться как минимум открытия гуманитарных коридоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Через два часа стартуем. Программа минимум - гуманитарные коридоры. Далее, по обстоятельствам", - отметил он.

Напомним, первый раунд переговоров прошел 28 февраля на украинско-белорусской границе в Гомельской области. Киев настаивал на прекращении обстрелов территории Украины и выводе российских войск. Россия требовала признание Донецкой и Луганской "народных республик" в границах Донецкой и Луганской областей, "денацификации" Украины и закрепления нейтрального статуса.

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