Українська делегація вилетіла на переговори із Росією. Названо програму мінімум

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"За дві години стартуємо. Програма мінімум - гуманітарні коридори. Далі, за обставинами", - зазначив він.

Нагадаємо, перший раунд переговорів пройшов 28 лютого на українсько-білоруському кордоні у Гомельській області. Київ наполягав на припиненні обстрілів території України та виведенні російських військ. Росія вимагала визнання Донецької та Луганської "народних республік" у межах Донецької та Луганської областей, "денацифікації" України та закріплення нейтрального статусу.

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