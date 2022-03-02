Второй раунд переговоров Украины с Россией: что известно о новой встрече

Украина продолжает переговоры с Россией для прекращения полномасштабной войны. Первый раунд переговоров завершился тем, что обе делегации разъехались на консультации.

Дата проведения второго раунда переговоров пока под вопросом. Однако известно, что они должны произойти в ближайшие дни. Россия настаивает на том, чтобы переговоры состоялись в среду, 2 марта, однако украинская сторона не подтверждает эту дату и заявляет, что все еще обсуждает повестку второго раунда встречи.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил изданию "Суспільне", что второй раунд переговоров состоится вечером 2 марта.

"Переговоры будут сегодня вечером. Это будет второй раунд. Я думаю будет все так же. Ничего не изменится. Мы будем стоять на своем. Состав тот же", - заявил Арестович изданию.

Однако в комментарии РБК-Украина Арестович сообщил, что консультации еще продолжаются.

Первый раунд переговоров

28 февраля на белорусско-украинской границе в районе реки Припять прошел первый раунд переговоров Украины и России.

В ходе часовых переговоров Киев настаивал на прекращении обстрелов на территории Украины и вывода российских войск. При этом Россия требовала признание Донецкой и Луганской "народных республик" в границах Донецкой и Луганской областей, денацификации Украины и закрепления нейтрального статуса страны.

Во время переговоров делегации двух стран определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. После чего стороны разъехались на консультации.

Делегации

Украинскую делегацию на переговорах представляют:

замглавы МИД Николай Точицкий,

министр обороны Алексей Резников,

советник главы Офиса президента Михаил Подоляк,

глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,

народный депутат Рустем Умеров,

первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

В российскую делегацию вошли:

помощник президента РФ Владимир Мединский,

заместитель министра обороны,

замминистра иностранных дел Андрей Руденко,

глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий,

посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Война в Украине

В 4:35 утра 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации на территории Украины. Таким образом, он фактически объявил войну Украине и в тот же день российские военнослужащие начали обстреливать украинские города.

В Украине сразу было введено военное положение, а во многих городах - комендантский час. В частности, в Киеве, который стал одной из самых горячих точек войны, комендантский час с запретом на выход на улицу ввели с вечера субботы до утра понедельника.

Уже пятые сутки украинские войска, добровольцы и мирные жители дают отпор российскому агрессору. К примеру, сегодня Харьков оккупанты обстреляли из "Градов".

По данный украинских властей, около 5300 российских военных убиты и ранены. При этом сотни человек находятся в плену. Российские солдаты единогласно заявляют, что они якобы не знали, что едут на войну в Украину. По их словам, их отправляли на "учения".