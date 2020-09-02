Украинская делегация ТКГ после заявления Фокина обсудит "спорные вопросы"

Украинская делегация Трехсторонней контактной группы обсудит "спорные вопросы" после скандального заявления первого замглавы Витольда Фокина. При этом вопрос отставки Фокина пока в украинской делегации не обсуждался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в делегации.

"Встреча украинской делегации прошла полчаса назад. Этот вопрос (исключение Фокина, - ред.) не обсуждался. Но договорились собраться вместе и вообще поговорить о том, кто как видит спорные вопросы", - сообщил собеседник РБК-Украина в делегации.

Другой источник издания, близкий к переговорам, отметил что Витольд Фокин сегодня принимает участие в заседании ТКГ. Оно началось около часу дня.

В то же время глава украинской делегации Леонид Кравчук в эфире "Еспресо" заявил, что делегация планирует провести встречу, где каждый должен высказать свое мнение, однако принимать решение об отставке Фокина может лишь президент Украины.

"Этот вопрос (отставка Фокина - ред.) не главы украинской делегации. Я не предлагал и не утверждал Витольда Фокина. Это решение главы государства", - сказал Кравчук.

Напомним, днями Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и предоставление особого статуса всему Донбассу, а не только оккупированному.

При этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что такая позиция Фокина не отражают официальной позиции Украины.