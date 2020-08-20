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Украинская делегация в ТКГ возродила минское заседание, - Зеленский

Херсон, Четверг 20 августа 2020 16:14
Украинская делегация в ТКГ возродила минское заседание, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Зеленский считает необходимым регулярно проводить заседания ТКГ

Президент Владимир Зеленский доволен работой украинской делегации в трехсторонней контактной группе. По его словам, Украине удалось полностью возродить минское заседание.

Об этом сообщил Зеленский во время визита в Херсонскую область.

Он отметил, что на Донбассе уже около месяца нет боевых потерь и ранений, что является главным достижением минских переговоров.

"Я считаю, что наша трехсторонняя контактная группа возродила полностью минское заседание. Я считаю, что они вдохнули в "Минск" жизнь. Я говорю, еще о том моменте, когда там был Кучма. Я очень доволен Кравчуком. Уже месяц боевых ранений и жертв на фронте нет. Я считаю, что это большое достижение", - сказал Зеленский.

Также президент отметил необходимость постоянно проводить встречи ТКГ.

"Мы должны постоянно встречаться, пусть и в видеоформате, чтобы эта конструкция не развалилась. Это очень шаткая конструкция", - добавил он.

Президент України Володимир Зеленський відповідає на запитання представників ЗМІ Херсонщини.

Президент України Володимир Зеленський відповідає на запитання представників ЗМІ Херсонщини.

Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 20 серпня 2020 р.

Напомним, 19 августа на заседании ТКГ стороны согласовали четыре новых участка разведения сил и 20 участков разминирования.

Также РБК-Украина писало, что по словам Леонида Кравчука, соблюдение режима прекращения огня позволило сдвинуться с места в вопросе достижения мира на Донбассе.

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