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Українська делегація у ТКГ відродила мінське засідання, - Зеленський

Херсон, Четвер 20 серпня 2020 16:14
Українська делегація у ТКГ відродила мінське засідання, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Зеленський вважає необхідним регулярно проводити засідання ТКГ

Президент Володимир Зеленський задоволений роботою української делегації в тристоронньої контактній групі. За його словами, Україні вдалося повністю відродити мінське засідання.

Про це повідомив Зеленський під час візиту в Херсонську область.

Він зазначив, що на Донбасі вже близько місяця немає бойових втрат і поранень, що є головним досягненням мінських переговорів.

"Я вважаю, що наша тристороння контактна група відродила повністю мінське засідання. Я вважаю, що вони вдихнули в "Мінськ" життя. Я кажу, ще про той момент, коли там був Кучма. Я дуже задоволений Кравчуком. Вже місяць бойових поранень і жертв на фронті немає. Я вважаю, що це велике досягнення", - сказав Зеленський.

Також президент відзначив необхідність постійно проводити зустрічі ТКГ.

"Ми повинні постійно зустрічатися, нехай і у відеоформаті, щоб ця конструкція не розвалилася. Це дуже хитка конструкція", - додав він.

Президент України Володимир Зеленський відповідає на запитання представників ЗМІ Херсонщини.

Президент України Володимир Зеленський відповідає на запитання представників ЗМІ Херсонщини.

Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 20 серпня 2020 р.

Нагадаємо, 19 серпня на засіданні ТКГ сторони погодили чотири нові ділянки розведення сил і 20 ділянок розмінування.

Також РБК-Україна писало, що за словами Леоніда Кравчука, дотримання режиму припинення вогню дозволило зрушити з місця в питанні досягнення миру на Донбасі.

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