Украинская делегация провела встречу с новой главой МВФ

Фото: Яков Смолий и Кристалина Георгиева (twitter.com/YSmolii)

В МВФ ожидают, что правительство Украины развалит олигархическую систему

Украинская делегация вместе с представителями Национального банка Украины провела встречу с новой главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милована в Facebook.

По его словам, в МВФ ожидают, что правительство Украины развалит олигархическую систему.

"Состоялась встреча украинской делегации с директором-распорядителем (головой) МВФ Кристалиною Георгиевой. МВФ пообещали относиться с любовью но изысканно. Они ожидают, что на этот раз наконец-то настал момент прорыва. Когда украинцы и правительство развалят олигархическую систему и украинцы смогут жить так же хорошо как поляки или другие европейцы", - написал он.

В то же время, глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий заявил, что верит, что с приходом Георгиевой в МВФ еще больше расширятся горизонты борьбы за будущее без не равенства.

Головна подія поїздки - перша зустріч з новою лідеркою #МВФ, яка подолала неймовірний шлях зі Східної Європи до голови організації, від якої залежать долі країн і фінстабільності світу. Вірю, з її приходом МВФ ще більше розширить горизонти боротьби за майбутнє без нерівності pic.twitter.com/qqWnkY4AUs — Yakiv Smolii (@YSmolii) October 17, 2019

Напомним, украинская делегация вместе с представителями Национального банка Украины вылетела в США для переговоров с МВФ и другими международными финансовыми организациями.

Отметим, миссия Международного валютного фонда находилась в Киеве 12-26 сентября. Миссия начала обсуждение новой трехлетней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования. В заявлении фонда по итогам визита говорится о том, что обсуждение новой программы будет продолжено в ближайшие недели.