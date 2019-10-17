ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинская делегация провела встречу с новой главой МВФ

Новости » Политика    17.10.2019 - 22:14
Украинская делегация провела встречу с новой главой МВФ
Фото: Яков Смолий и Кристалина Георгиева (twitter.com/YSmolii)

В МВФ ожидают, что правительство Украины развалит олигархическую систему

Украинская делегация вместе с представителями Национального банка Украины провела встречу с новой главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милована в Facebook.

По его словам, в МВФ ожидают, что правительство Украины развалит олигархическую систему.

"Состоялась встреча украинской делегации с директором-распорядителем (головой) МВФ Кристалиною Георгиевой. МВФ пообещали относиться с любовью но изысканно. Они ожидают, что на этот раз наконец-то настал момент прорыва. Когда украинцы и правительство развалят олигархическую систему и украинцы смогут жить так же хорошо как поляки или другие европейцы", - написал он.

В то же время, глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий заявил, что верит, что с приходом Георгиевой в МВФ еще больше расширятся горизонты борьбы за будущее без не равенства.

Напомним, украинская делегация вместе с представителями Национального банка Украины вылетела в США для переговоров с МВФ и другими международными финансовыми организациями.

Отметим, миссия Международного валютного фонда находилась в Киеве 12-26 сентября. Миссия начала обсуждение новой трехлетней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования. В заявлении фонда по итогам визита говорится о том, что обсуждение новой программы будет продолжено в ближайшие недели.

МВФ упразднил группу стран СНГ Украинская делегация отправилась на переговоры с МВФ
Новости Украины МВФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь