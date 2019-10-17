Українська делегація провела зустріч із новою головою МВФ

Фото: Яків Смолій та Крісталіна Георгієва (twitter.com/YSmolii)

У МВФ очікують, що уряд України розвалить олігархічну систему

Українська делегація разом з представниками Національного банку України провела зустріч із новою головою Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Мілованова в Facebook.

За його словами, в МВФ очікують, що уряд України розвалить олігархічну систему.

"Відбулася зустріч української делегації з директором-розпорядником (головою) МВФ Крісталіна Георгієва. МВФ пообіцяли ставитися з любов'ю але вишукано. Вони очікують, що на цей раз нарешті настав момент прориву. Коли українці і уряд розвалять олігархічну систему і українці зможуть жити так само добре як поляки чи інші європейці ", - написав він.

У той же час, глава Національного банку України (НБУ) Яків Смолій заявив, що вірить, що з приходом Георгієвою в МВФ ще більше розширяться горизонти боротьби за майбутнє без нерівність.

Головна подія поїздки - перша зустріч з новою лідеркою #МВФ, яка подолала неймовірний шлях зі Східної Європи до голови організації, від якої залежать долі країн і фінстабільності світу. Вірю, з її приходом МВФ ще більше розширить горизонти боротьби за майбутнє без нерівності pic.twitter.com/qqWnkY4AUs — Yakiv Smolii (@YSmolii) October 17, 2019

Нагадаємо, українська делегація разом з представниками Національного банку України вилетіла в США для переговорів з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями.

Відзначимо, місія Міжнародного валютного фонду перебувала в Києві 12-26 вересня. Місія початку обговорення нової трирічної програми за підтримки МВФ в рамках механізму розширеного фінансування. У заяві фонду за підсумками візиту йдеться про те, що обговорення нової програми буде продовжено в найближчі тижні.