Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией

Украинская делегация прибыла на переговоры с Российской Федерацией. Планируется, что они начнутся около 16:00.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на кадры из сети.

Отметим, что точное место проведения встречи делегаций не известно. На опубликованном видео видно, как вертолет с украинской делегацией приземлялся в населенном пункте. Затем члены делегации сели в микроавтобус и направились к месту проведения переговоров.