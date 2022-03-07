Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией
Украинская делегация прибыла на переговоры с Российской Федерацией. Планируется, что они начнутся около 16:00.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на кадры из сети.
Отметим, что точное место проведения встречи делегаций не известно.
На опубликованном видео видно, как вертолет с украинской делегацией приземлялся в населенном пункте. Затем члены делегации сели в микроавтобус и направились к месту проведения переговоров.
Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента и участник переговорного процесса Михаил Подоляк сообщил, что встреча начнется примерно в 16:00.
Подробней о третьем раунде переговоров между Украиной и Россией можно узнать в материале РБК-Украина.
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