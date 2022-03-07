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Українська делегація прибула на переговори з Росією

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Понеділок 07 березня 2022 15:49
Українська делегація прибула на переговори з Росією Фото: українська делегація прибула на переговори (t.me/itsdonetsk)
Автор: Наталія Юрченко

Українська делегація прибула на переговори з Російською Федерацією. Планується, що вони почнуться близько 16:00.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на кадри з мережі.

Зазначимо, що точне місце проведення зустрічі делегацій не відоме.

На опублікованому відео помітно, як вертоліт з українською делегацією приземлявся в населеному пункті. Потім члени делегація сіли в мікроавтобус і попрямували до місця проведення переговорів.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента і учасник переговорного процесу Михайло Подоляк повідомив, що зустріч розпочнеться приблизно о 16:00.

Детальніше про третій раунд переговорів між Україною і Росією можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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