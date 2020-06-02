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На переговорах в Берлине обсудят вопрос оккупированного Крыма

Новости » Политика     02.06.2020 - 02:36
На переговорах в Берлине обсудят вопрос оккупированного Крыма
Фото: Алексей Резников (president.gov.ua)

С оккупации Крыма началась российская агрессия

Во время переговоров в Берлине обсудят вопрос оккупированного Крыма. Встреча запланирована на 2 июня.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

По его мнению, вопрос оккупации Крыма нельзя снимать с повестки дня.

"Мы не в коем случае не можем снимать с повестки дня вопрос Крыма, ведь именно с оккупации Крыма началась российская агрессия. Я убежден, что мы должны это делать. Мы это делаем во всех консультациях... я встречаюсь кстати с послами других стран.. И у меня есть надежда, что завтра во время нашего визита мы будем обсуждать этот вопрос", - заявил Резников.

Как известно, украинская делегация 2 июня с рабочим визитом приедет в Германию. В состав делегации войдут министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, глава Офиса президента Андрей Ермак, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран и заместитель председателя ОП Игорь Жовква.

Ранее сообщалось, что во время переговоров в Берлине 2 июня безопасности будут обсуждать ситуацию на Донбассе.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины переговоры в БерлинеКрымоккупация
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