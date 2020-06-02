Кулеба: Украина в Германии предоставит доказательства эскалации РФ ситуации на Донбассе

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Переговоры запланированы на 2 июня

Во время переговоров в Берлине будут обсуждать ситуацию относительно безопасности на Донбассе. Украинская делегация представит доказательства об эскалации Российской Федерацией ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

По его словам, об этом на переговорах расскажет министр обороны Украины.

"Мы хотим проинформировать наших партнеров не только о политической составляющей, а прежде всего о составляющей относительно ситуации по безопасности на востоке Украины. Мы все имеем достаточно доказательств того, какую эскалацию совершает РФ и ее представители в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. И из первых рук, благодаря участию в Минобороны нашей делегации, они завтра смогут получить точную и достоверную информацию", - заявил Кулеба.

По словам министра, Украина тесно сотрудничает с партнерами.

"Всегда очень открыто с ними общаемся, поэтому, собственно, намеренно в состав делегации включены ключевые переговорщики от Украины для того, чтобы мы по всему спектру вопросов могли пройтись с Германией в этом деле. Наши партнеры открыты к любым конструктивным идеям. Мы будем обсуждать прежде всего не то, что может случиться в конце с минскими соглашениями, если РФ все таки не будет конструктивно к ним подходить. А будем обсуждать, как мотивировать РФ занять более конструктивную позицию", - добавил он.

Ранее сообщалось, что украинская делегация 2 июня с рабочим визитом приедет в Германию.

Напомним, в середине мая на встречу с Донбасса в Берлин прибыл главный переговорщик с российской стороны Дмитрий Козак, который по итогам заявил, что нормандский формат получит новый импульс.

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Автор: Анастасия Светлевская