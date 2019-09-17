Українська делегація покинула засідання ОБСЄ після заяви про "російський Крим"

Фото: прапор ОБСЄ (osce.org)

Так українська делегація відреагувала на слова редактора видань "Кримська газета" і "Кримський журнал"

Делегація України залишила зал засідань ОБСЄ у Варшаві (Польща), де обговорювалася тема свободи слова, в знак протесту проти заяв про "російський Крим". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт кримськотатарського телеканалу ATR.

Повідомляється, що таким чином українська делегація відреагувала на слова головного редактора видань "Кримська газета" і "Кримський журнал" Марії Волконської, яка, представляючись, заявила: "Крим, Росія". Після цього її виступ на нараді перервали, зіславшись на міжнародні документи.

Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця покидає Варшаву, а посол України в ОБСЄ Євген Цимбалюк веде консультації з партнерами за межами залу засідань.

Нагадаємо, окупаційна влада Криму пропонує перейменувати "Республіку Крим" в "Республіку Крим - Тавриду". Повідомляється, що перейменування в "Республіку Крим - Тавриду" є ініціативою кримських греків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада окупованого Криму проводять серед дітей заходи, які спрямовані на пропаганду війни і вступу в армію Російської Федерації. Підготовка дітей до основ військової служби проходить в школах і навчальних закладах.