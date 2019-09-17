ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українська делегація покинула засідання ОБСЄ після заяви про "російський Крим"

Новини » Політика    17.09.2019 - 14:47
Українська делегація покинула засідання ОБСЄ після заяви про "російський Крим"
Фото: прапор ОБСЄ (osce.org)

Так українська делегація відреагувала на слова редактора видань "Кримська газета" і "Кримський журнал"

Делегація України залишила зал засідань ОБСЄ у Варшаві (Польща), де обговорювалася тема свободи слова, в знак протесту проти заяв про "російський Крим". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт кримськотатарського телеканалу ATR.

Повідомляється, що таким чином українська делегація відреагувала на слова головного редактора видань "Кримська газета" і "Кримський журнал" Марії Волконської, яка, представляючись, заявила: "Крим, Росія". Після цього її виступ на нараді перервали, зіславшись на міжнародні документи.

Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця покидає Варшаву, а посол України в ОБСЄ Євген Цимбалюк веде консультації з партнерами за межами залу засідань.

Нагадаємо, окупаційна влада Криму пропонує перейменувати "Республіку Крим" в "Республіку Крим - Тавриду". Повідомляється, що перейменування в "Республіку Крим - Тавриду" є ініціативою кримських греків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада окупованого Криму проводять серед дітей заходи, які спрямовані на пропаганду війни і вступу в армію Російської Федерації. Підготовка дітей до основ військової служби проходить в школах і навчальних закладах.

Для проведення виборів на Донбасі зараз немає умов, - глава ОБСЄ Глава ОБСЄ вважає формулу Штайнмайєра найбільш доречною для виконання Мінську
Новини України ОБСЄКримделегация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся