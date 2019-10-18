Украинская делегация на переговорах с МВФ не обсуждает цену на газ, - Смолий

На переговорах украинской делегации и Международного валютного фонда в Вашингтоне вопрос цены на газ в Украине не поднимался. Об этом сообщил председатель Национального банка Украины Яков Смолий в интервью изданию "Голос Америки".

Смолий отметил, что ситуация на мировом рынке достаточно благоприятная, цены на газ снизились, поэтому о повышении цены пока не говорят.

"Вопрос цены на газ не стоит потому, что правительство утвердило свое время постановление, которым регулируются тарифы. Также нынешняя ситуация на мировом рынке достаточно благоприятная, цены на газ снизились, поэтому о повышении мы пока не говорим", - сообщил он.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизила цены на природный газ в октябре 2019 года для нужд населения на 4,9% до 4 272,76 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку).

Кроме того, директор ООО "Газопоставляющая компания" НАК "Нафтогаз Украины" сообщал, что с 1 января 2020 года в Украине изменится формула расчета цены газа для населения.

РБК-Украина писало, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предлагает повысить тарифы на производство тепловой энергии для нужд населения с 1 января 2020 года на 29,64%.

Отметим, что Кабмин в начале июня обязал "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения.