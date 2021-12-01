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Украинская биатлонистка взяла "серебро" на этапе Кубка IBU в Норвегии

Автор: Артем Горовенко

Украинская биатлонистка Ирина Петренко взяла "серебро" на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене. Она уступила 0,8 секунды итальянке Линде Цингерле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Национального олимпийского комитета.

"Поздравляем украинскую биатлонистку Ирину Петренко с серебряной наградой в суперспринте на Кубке IBU в Шушене (Норвегия)", - говорится в сообщении.

Еще две украинки Анна Кривонос и Анастасия Рассказова финишировали на 14-м и 28-м местах соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы остались за пределами топ-20 на первой гонке Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

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Биатлон