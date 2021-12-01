Українська біатлоністка взяла "срібло" на етапі Кубка IBU в Норвегії

Українська біатлоністка Ірина Петренко взяла "срібло" на етапі Кубка IBU в норвезькому Шушені. Вона поступилася 0,8 секунди італійці Лінді Цінгерлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Національного олімпійського комітету.
"Вітаємо українську біатлоністку Ірину Петренко зі срібною нагородою в суперспринті на Кубку IBU в Шушені (Норвегія)", - йдеться в повідомленні.
Ще дві українки Анна Кривонос і Анастасія Рассказова фінішували на 14-му і 28-му місцях відповідно.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці залишилися за межами топ-20 на першій гонці Кубка світу з біатлону в шведському Естерсунді.