Украинская авиация ударила по двум опорным пунктам оккупантов, - ОК "Юг"

Авиация ВСУ нанесла семь ударов на южном направлении. Так, подтверждено поражение двух опорных пунктов противника в более 40 км от Херсона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".
Также украинские военные поразили пять ячеек с живой силой противника, вооружением и техникой в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.
Ранее сообщалось, что 5 августа украинская боевая авиация нанесла самый массированный удар по россиянам в Херсонской области.
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