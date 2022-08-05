Авиация нанесла самый массированный удар по россиянам на юге, - Арестович
Украинская боевая авиация сегодня нанесла самый массированный удар по россиянам в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
"В Херсонской области замечательные вещи произошли сегодня. Наша авиация по плотности ударов показала что-то, чего мы не видели за всю войну. Наверное, 8-10 самолетов в одном налете было за раз, и не один налет был", - отметил он.
По его словам, это говорит о том, что либо российское ПВО уже не работает на Херсонскую область, либо ее возможности стали ограниченными после украинских ударов.
"Такого массированного налета я не припомню за всю историю этой войны с нашей стороны. Так нахально 4-5 парами несколько раз за сутки, днем… Если такое продлится еще несколько дней, там поплохеет очень сильно российской группировке", - подчеркнул Арестович.
По его словам, по неподтвержденной информации, самолеты могли заходить на левобережную часть Херсонской области. Кроме того, украинские силы работали сегодня в районе Берислава и Новой Каховки.
Напомним, ранее в Силах обороны Украины допустили, что удары по Антоновскому мосту в Херсоне продолжатся.
До этого стало известно, что ВСУ на южном направлении уничтожили три склада, четыре комплекса С-300 и артиллерию оккупантов.
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