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Авиация нанесла самый массированный удар по россиянам на юге, - Арестович

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Киев, Пятница 05 августа 2022 22:47
Авиация нанесла самый массированный удар по россиянам на юге, - Арестович Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Украинская боевая авиация сегодня нанесла самый массированный удар по россиянам в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"В Херсонской области замечательные вещи произошли сегодня. Наша авиация по плотности ударов показала что-то, чего мы не видели за всю войну. Наверное, 8-10 самолетов в одном налете было за раз, и не один налет был", - отметил он.

По его словам, это говорит о том, что либо российское ПВО уже не работает на Херсонскую область, либо ее возможности стали ограниченными после украинских ударов.

"Такого массированного налета я не припомню за всю историю этой войны с нашей стороны. Так нахально 4-5 парами несколько раз за сутки, днем… Если такое продлится еще несколько дней, там поплохеет очень сильно российской группировке", - подчеркнул Арестович.

По его словам, по неподтвержденной информации, самолеты могли заходить на левобережную часть Херсонской области. Кроме того, украинские силы работали сегодня в районе Берислава и Новой Каховки.

Напомним, ранее в Силах обороны Украины допустили, что удары по Антоновскому мосту в Херсоне продолжатся.

До этого стало известно, что ВСУ на южном направлении уничтожили три склада, четыре комплекса С-300 и артиллерию оккупантов.

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