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Украинская авиация ударила по двум опорным пунктам оккупантов, - ОК "Юг"

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Киев, Среда 10 августа 2022 02:47
Украинская авиация ударила по двум опорным пунктам оккупантов, - ОК "Юг" Фото: авиация ВСУ на юге нанесла удары по опорным пунктам оккупантов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Авиация ВСУ нанесла семь ударов на южном направлении. Так, подтверждено поражение двух опорных пунктов противника в более 40 км от Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Также украинские военные поразили пять ячеек с живой силой противника, вооружением и техникой в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.

Ранее сообщалось, что 5 августа украинская боевая авиация нанесла самый массированный удар по россиянам в Херсонской области.

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