Украинская авиация ударила по двум опорным пунктам оккупантов, - ОК "Юг"

Фото: авиация ВСУ на юге нанесла удары по опорным пунктам оккупантов (Getty Images)

Авиация ВСУ нанесла семь ударов на южном направлении. Так, подтверждено поражение двух опорных пунктов противника в более 40 км от Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Также украинские военные поразили пять ячеек с живой силой противника, вооружением и техникой в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.