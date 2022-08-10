Українська авіація вдарила по двох опорних пунктах окупантів, - ОК "Південь"

Фото: Авіація ЗСУ на півдні завдала ударів по опорних пунктах окупантів (Getty Images)

Авіація ЗСУ завдала сім ударів на південному напрямку. Так, підтверджено ураження двох опорних пунктів противника в понад 40 км від Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Також українські військові вразили п'ять осередків з живою силою противника, озброєнням і технікою у Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.