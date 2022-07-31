UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинская авиация нанесла удары по россиянам в Херсонской области

Иллюстративное фото: украинская авиация нанесла удары по россиянам в Херсонской области (mil.in.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские самолеты атаковали оборонительные позиции россиян в районах нескольких сел Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Нашими самолетами штурмовой авиации нанесены 2 удара по опорным пунктам врага в районах Белогорки и Сухого Ставка", - заявил спикер ОК "Юг" Александр Назаров.

При этом он отметил, что потери россиян в результате атак ВСУ еще уточняются.

Напомним, ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 160 российских военных и уничтожили десяток артиллерийских систем.

Также мы писали, что сегодня, 31 июля, подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил сбили российский беспилотник.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныХерсонская областьАвиация УкраиныВойна России против Украины