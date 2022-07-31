Українська авіація завдала ударів по росіянам у Херсонській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

При цьому він зазначив, що втрати росіян в результаті атак ЗСУ ще уточнюються.

"Нашими літаками штурмової авіації нанесені 2 удари по опорних пунктах ворога в районах Білогірки і Сухого Ставка", - заявив спікер ОК "Південь" Олександр Назаров.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Збройні Сили України за минулу добу ліквідували 160 російських військових і знищили десяток артилерійських систем.

Також ми писали, що сьогодні, 31 липня, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил збили російський безпілотник.

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