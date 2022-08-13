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Украинская авиация нанесла серию ударов по складам и опорным пунктам армии РФ, - ОК "Юг"

Фото: авиация ВСУ нанесла пять ударов по опорным пунктам оккупантов (mil.in.ua)
Автор: Константин Широкун

Авиация ВСУ за день нанесла пять ударов по опорным пунктам и скоплению вооружения и техники российских войск в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Также ракетно-артиллерийскими подразделениями был поврежден автомобильный мост дамбы Новой Каховки, что исключило переброску по нему вражеской техники.

Подтвержденные потери оккупантов за день составили 46 солдат, а также 15 единиц бронированной, инженерной и автомобильной техники.

Ранее стало известно, что ВСУ попали в четвертый и последний мост в Херсонской области, который противник использовал для переброски техники на правобережную часть.

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