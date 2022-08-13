Українська авіація завдала серію ударів по складах і опорних пунктах армії РФ, - ОК "Південь"

Авіація ЗСУ за день завдала п'ять ударів по опорних пунктах і скупченню озброєння і техніки російських військ у Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Підтверджені втрати окупантів за день склали 46 солдатів, а також 15 одиниць броньованої, інженерної та автомобільної техніки.

Також ракетно-артилерійськими підрозділами був пошкоджений автомобільний міст дамби Нової Каховки, що виключило перекидання по ньому ворожої техніки.

Раніше стало відомо, що ЗСУ потрапили в четвертий і останній міст у Херсонській області, який противник використовував для перекидання техніки на правобережну частину.

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