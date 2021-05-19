Украинская авиакомпания помогла подсанционной Беларуси перевезти истребители в Сербию

Беларусь, которая находится под санкциями ЕС, перевезла в Сербию истребители МиГ-29, совершив при этом техническую посадку в Будапеште. В перевозке был задействован украинский самолет Ан-124.

В самолете, оператором которого является украинская компания "Антонов", были два из четырех истребителей МиГ-29, которые Беларусь подарила Сербии.

Министерство обороны Венгрии подтвердило информацию, что самолет совершал техническую посадку в Будапеште.

"Украинский Ан-124 (Антонов) из Беларуси на пути в Сербию (через Украину и Румынию) был вынужден остановиться 16 мая 2021 года по техническим причинам", - говорится в письменном ответе Минобороны Венгрии, направленной венгерской службе "Радио Свободная Европа".

По данным издания, это уже не первый случай, когда оружие, предназначенное для Сербии, привозится из подсанкционных стран через воздушное пространство стран-членов ЕС и НАТО.

Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что контроль за экспортом и транзитом оружия из стран-членов Евросоюза регулируется национальным законодательством, общей позицией Совета ЕС по контролю за экспортом военной техники и оборудования и соглашением о торговле оружием.

"Эти правила являются юридически обязательными для всех государств-членов и применяются под их ответственность и под наблюдением национальных органов", - подчеркнул он.

При этом Стано добавил, что общая позиция Евросоюза среди своих основных положений устанавливает восемь критериев оценки рисков для заявки на экспорт и транзит оружия, включая соблюдение прав человека и международного гуманитарного права страной назначения, а также сохранение регионального мира, безопасности и стабильности.

В Минобороны Сербии отметили, что не располагают данными о приземлении самолета с истребителями в Будапеште.