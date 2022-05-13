Украинская артиллерия срывает наступление российских войск на Донбассе, - Пентагон

Об этом заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, на Донбассе российские войска пытаются укрепить свои позиции. Для этого противник пытается перебросить дополнительные силы через реку Северный Донец. Однако все эти попытки оказались неудачными.

Кроме того, отметил представитель Пентагона, в районе Изюма (Харьковской области) и Славянска (Донецкой области) идут напряженные бои. На этом направлении россиянам не удалось добиться успеха. Небольшого прогресса российские войска сумели достигнуть к западу от Попасной.

В Минобороны США добавили, что подавляющее большинство из 89 гаубичных артиллерийских систем M777, переданных Украине, уже находятся на фронте. "Отзывы, которые мы получаем от артиллеристов в Украине, очень позитивны в отношении полезности M777", - добавил представитель Пентагона.