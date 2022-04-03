Украинская армия взяла под контроль Припять и вышла на границу с Беларусью

Украинская армия в Киевской области восстановила контроль над городом Припять. А также вышли на участок границы с Беларусью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Сегодня, 3 апреля, подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины взяли под контроль район города Припять и участок государственной границы Украины с Республикой Беларусь", - говорится в сообщении.
Напомним, в Министерстве обороны еще накануне заявляли, что Киевскую область полностью освободили от российских оккупантов.
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