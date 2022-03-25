Украинская армия за время войны получила больше трофейных танков, чем потеряла, - Forbes

Украинская армия захватила больше российских танков, чем потеряла своих за время полномасштабной войны, таким образом увеличив количество боевой техники без создания ни одного нового танка или снятия со склада какой-либо старой машины, пришли к выводу эксперты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

Согласно данным аналитиков из открытых источников, которые тщательно изучают фотографии и видео в социальных сетях, ВСУ за месяц потеряли минимум 74 танков (уничтоженных или захваченных), но "конфисковала" при этом не менее 117 танков оккупантов.

Эксперты из Oryx также сообщают, что войска РФ захватили 37 украинских танков. Потери же противника, по информации Генштаба ВСУ, исчисляются примерно в 530 танков.

"Захваченные Украиной 117 танков - это только то, что визуально могут подтвердить аналитики. Фактическое количество почти наверняка намного выше. Сколько из изъятых танков и другой техники годны к дальнейшему использованию, утверждать сложно", - говорится в публикации.

Основной танк украинской армии - Т-64. Такой тип сейчас уже не используется в армии РФ. Но также ВСУ эксплуатируют как минимум две модели, которые до сих пор используют и российские военные: Т-72 и Т-80 (последний является "модернизированным" Т-64). Танки Т-72 является более простыми и дешевыми для серийного производства и легкой поддержки в полевых условиях.